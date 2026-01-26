На строительство и ремонт социальных объектов в Подмосковье в 2026 году направят 135 млрд рублей

В Подмосковье в 2026 году на реализацию государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» направят 135 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.

На развитие медицинской инфраструктуры выделят 48 млрд рублей, на строительство и реконструкцию объектов специализированной медпомощи — более 26 млрд рублей, на ремонт действующих учреждений здравоохранения — 21 млрд рублей.

«В 2026 году капитальный ремонт пройдет на 19 объектах здравоохранения в 14 муниципалитетах», - отметили в министерстве.

На развитие образовательной инфраструктуры предусмотрели 63 млрд рублей, в том числе 16 млрд рублей — на обновление школ и 13 млрд рублей — на обновление детсадов. В 2026 году в регионе планируется капремонт 48 детсадов, 48 школ, девяти центров детского творчества и 10 колледжей.

На капремонт объектов культуры будет направлено более 6 млрд рублей. За год в области планируется отремонтировать семь объектов культуры и 10 детских музыкальных и школ искусств.

На строительство и реконструкцию спортивных объектов выделят 7,7 млрд рублей, на капремонт — 6,5 млрд рублей. Планируется отремонтировать 14 спортобъектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход возведения нового спортивного комплекса с бассейном в Лобне.