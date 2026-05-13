На строящейся дороге Путилково – Пятницкое шоссе в Красногорске дорожники приступили к асфальтированию

В городском округе Красногорск на строящейся автомобильной дороге Путилково – Пятницкое шоссе начался важный этап — асфальтирование участков основного хода. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, строительная готовность объекта достигла 70%. Ежедневно на площадке задействованы 18 рабочих и 8 единиц техники.

Основное внимание сейчас сосредоточено на 2 ключевых направлениях:

строительстве моста через реку Журавку (готовность — 94%): здесь уже завершены работы по устройству опор и пролетного строения, установлены металлические ограждения;

обустройстве основного хода дороги: идет формирование песчаного подстилающего слоя и щебеночного основания, на отдельных участках приступили к укладке асфальтового покрытия.

Новый дорожный объект сыграет значимую роль в развитии транспортной инфраструктуры региона. Он обеспечит прямую связь микрорайонов с Пятницким шоссе и снизит транспортную нагрузку на Путилковском шоссе. Открытие рабочего движения по дороге запланировано на конец 2026 года.

