Нейросеть в Подмосковье выявила 2,6 тысячи нарушений в содержании МКД за неделю

Нейросеть в Подмосковье выявила 2,6 тысячи нарушений в содержании многоквартирных домов и придомовых территорий за неделю, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По сравнению с прошлой неделей этот показатель вырос на 10%. Больше всего дефектов зафиксировали в Красногорске, Истре, Балашихе и Ленинском округе. Их устранение на контроле ведомства.

Искусственный интеллект, которым оснащены «умные автомобили» ведомства, выявляет такие нарушения, как складирование мусора на придомовой территории, наличие вандальных надписей на зданиях, ямы во дворах, дефекты освещения.