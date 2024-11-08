Новый ФОК с бассейном появится в подмосковных Бронницах

В городском округе Бронницы продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, работы проходят в рамках нацпроекта «Демография», их планируют завершить в мае 2025. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ. По их оценкам, стройготовность объекта превысила 40%. Сейчас строители выполняют работы по возведению надземной части здания, наружных инженерных сетей.

Площадь здания составит более 2,7 тысячи квадратных метров. Там обустроят спортзал с трибунами, помещения для фитнеса, силовой подготовки, тренажерный зал, бассейн с сауной и душевыми и кафе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.