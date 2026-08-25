Двое граждан России, захваченные террористами в Мали более двух лет назад, наконец освобождены. 755 дней, проведенных в пустыне на цепях, без нормальной воды и с одним макаронами на столе, позади. Освобождение стало возможным благодаря длительным переговорам при участии российских военных и ливийского генерала Саддама Хафтара, пишет RT .

Малийская сага с двумя российскими бойцами подошла к финалу, который еще пару месяцев назад казался невозможным. Военнослужащие, попавшие в руки экстремистов в июле 2024 года во время ожесточенных столкновений при Тинзауатене, провели в неволе ровно 755 суток. Для них это время растянулось в вечность: каждый день — палящее солнце, тяжелые оковы на ногах и постоянное чувство неизвестности.

Один из спасенных, представившийся Василием, в беседе с корреспондентом RT Дарьей Вагановой признался: первые минуты плена запомнились диким выбросом адренамина и полным параличом воли. Дальше начались будни — изнуряющая жара, грязная вода, макароны без всего и цепи, которые не снимали месяцами. Его товарищ Александр добавил, что киношные сценарии побегов из плена разбиваются о реальность Сахары: вокруг только песок и вооруженные люди, бежать буквально некуда.

Первый год заключения еще теплилась надежда на скорое освобождение. Однако чем дольше тянулись дни, тем сильнее она таяла. По словам Александра, наступал момент, когда психологическое давление и физические страдания достигали такого пика, что они сами просили охрану о пуле. Эмоциональное истощение сменилось апатией — стало все равно, чем закончится эта история.

Ситуация вокруг заложников осложнялась внешним влиянием на террористические группировки. По данным российских военных, боевиков в Мали активно поддерживают некоторые западные страны, включая Францию, а также украинские структуры. Это подтверждается разведкой: экстремисты регулярно получают современное оружие, технику и финансовые вливания, что делает их особенно опасными и неуступчивыми.

Освобождение россиян стало результатом слаженной работы российской стороны. В операции участвовали военные специалисты Главного управления Генштаба и бойцы Африканского корпуса ВС России. Ключевую роль в переговорном процессе сыграл командующий ливийскими вооруженными силами генерал-полковник Саддам Хафтар. Ему удалось провести многораундовые консультации с лидерами экстремистского «Фронта освобождения Азавада» и убедить их отпустить пленников.

Сейчас оба россиянина находятся на базе Африканского корпуса Минобороны России, где проходят курс психологической и физической реабилитации. Врачи помогают им восстановиться после длительного пребывания в антисанитарных условиях и постоянных стрессов. Несмотря на пережитый ужас, бойцы не собираются завершать военную карьеру. В их ближайших планах — участие в специальной военной операции на Украине. Они заявляют, что два года унижений только укрепили желание стоять до конца и защищать свои интересы с оружием в руках.