Школа № 1 откроется после капитального ремонта в День знаний в Кашире

В Кашире 1 сентября откроют школу № 1 после завершения капитального ремонта. Об итогах работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Школа расположена на улице Маршала Астахова. Масштабные ремонтные работы в ней провели в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

В здании заменили инженерные коммуникации, окна и двери, оборудование и мебель. Также утеплили фасад и отремонтировали кровлю, обустроили комфортные учебные помещения.

«Для подмосковных школ капремонт — не просто строительные работы, а возможность дать детям пространство, где им будет комфортно учиться, творить и развиваться. В этом году 1 сентября распахнут свои двери 49 школ после капитального ремонта в 27 округах Московской области», — отметил глава регионального Минстроя Александр Туровский.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность учебного корпуса лицея им. Д. И. Менделеева в Клину.