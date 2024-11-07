Около 19 тысяч работ по развоздушиванию батарей провели в Подмосковье в октябре

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Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]

По итогам прошлого месяца в Подмосковье было проведено около девятнадцати тысяч работ по развоздушиванию батарей, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Инспекторы ведомства провели проверки в 27 тысячах жилых домов на предмет подачи отопления.

Если в квартире нет отопления, следует обратиться в УК или подать соответствующую заявку в Единую диспетчерскую службу региона. После этого нужно пустить домой специалиста, который проведет работу по развоздушиванию радиаторов. По итогам работ потребуется подписать акт об устранении нарушения.

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области