Около 19 тысяч работ по развоздушиванию батарей провели в Подмосковье в октябре

По итогам прошлого месяца в Подмосковье было проведено около девятнадцати тысяч работ по развоздушиванию батарей, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Инспекторы ведомства провели проверки в 27 тысячах жилых домов на предмет подачи отопления.

Если в квартире нет отопления, следует обратиться в УК или подать соответствующую заявку в Единую диспетчерскую службу региона. После этого нужно пустить домой специалиста, который проведет работу по развоздушиванию радиаторов. По итогам работ потребуется подписать акт об устранении нарушения.