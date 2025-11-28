Около 200 ярмарок пройдет в Подмосковье в декабре
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в декабре состоится 183 ярмарки. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На них можно будет купить продукты для новогоднего стола, елочные украшения и сувениры.
Информацию обо всех запланированных ярмарках нанесли на интерактивную карту портала «Мой АПК».
В числе декабрьских мероприятий — ярмарки, где будут представлены товары из разных регионов страны. Их проведут в начале месяца. В середине декабря состоятся тематические ярмарки, в том числе «Зимние забавы» и «Декабрьская». В канун Нового года проведут тематические праздничные ярмарки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с началом декабря в парках региона стартует зимний сезон.