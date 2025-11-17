Губернатор Подмосковья анонсировал открытие зимнего сезона в парках 1 декабря

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с правительством Московской области и главами округов обсудил подготовку парков региона к зимнему сезону. Он стартует 1 декабря, поэтому все необходимые работы будут завершены до 30 ноября.

«1 декабря мы открываем зимний сезон и ждем наших жителей, гостей в празднично оформленных, красивых, комфортных парках. «Зима в Подмосковье» уже стала узнаваемым брендом. Люди ждут комфортные катки, красочные ледовые шоу, матчи с легендами хоккея и другие активности, которые уже успели многим понравиться. Все 219 парков и лесопарков должны быть готовы, в том числе с точки зрения зимнего содержания – обеспечены коммунальной техникой, малой механизацией, противогололедными материалами, а также сотрудниками, которые позаботятся о чистоте и порядке», — подчеркнул губернатор.

В октябре в парках проверили готовность уборочной техники, подготовили работников, закупили противогололедные материалы, ручной инвентарь. До конца ноября будет организована работа катков и лыжных трасс, установлена новогодняя подсветка, ели и световые фигуры.

«Ожидается, что количество посещений этой зимой увеличится на 2,9 млн по сравнению с прошлым годом. Что касается алгоритма подготовки парков к зимнему сезону, здесь пять основных пунктов: мероприятия по содержанию, обустройство зимних активностей, праздничное оформление, сервисы и услуги, проведение досуговых программ. Фактически все территории готовы (общая готовность – 88%)», — рассказал зампред областного правительства — глава Министерства благоустройства региона Михаил Хайкин.

Зимой в парках региона будут работать 45 катков с искусственным льдом. Из них 41 планируется запустить 1 декабря. Также обустроят 62 лыжни общей протяженностью 180 км. Кроме этого, откроют 42 тюбинговые горки и более 300 точек питания. Помимо этого, в парках откроют 58 резиденций Деда Мороза и 114 пунктов Почты Деда Мороза, 74 зоны теплого очага и 112 сцен для праздничных гуляний.

В рамках культурной программы запланированы 99 проектов, в том числе «Открытие зимнего сезона», «Новый год в Подмосковье», «Солнечная масленица», «Покажи свою заботу — сохрани природу». Также проведут традиционные ледовые спектакли Татьяны Навки в 10 округах и Ирины Слуцкой в четырех округах. Новинкой станет Московский областной фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лед».

С 1 декабря на 45 катках можно будет бронировать сеансы онлайн — на сайте «Спорт Подмосковья» и в приложении «Добродел». На сайте parki.mosreg.ru будет представлен календарь всех мероприятий.

В Подмосковье проведут более 700 спортивных мероприятий: лыжные гонки (168), хоккей (65), фигурное катание (20), биатлон (11). Продолжится реализация проекта «Выходи во двор». Первый матч пройдет 1 декабря в Дмитрове. Впервые проведут мастер-классы со звездами по хоккею и фигурному катанию.

«Мы сейчас делаем акцент на массовый спорт, добавляем новые локации в округах. Хотим зайти с мастер-классами на новые катки, чтобы вовлечь максимально и спортшкольников, и привлечь любителей», — рассказал глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Министр добавил, что всего в области насчитывается около 800 катков, в том числе 767 — с освещением, 120 — с пунктами проката, 313 — с теплыми раздевалками. Общее число лыжных трасс составляет 165.

