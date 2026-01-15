Около 280 кг некачественной молочной продукции сняли с реализации в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье в 2025 году сняли с реализации порядка 280 кг некачественной молочной продукции. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В целом за год специалисты провели около 192 тыс. исследований молочной продукции, отобрав для этого порядка 49 тыс. проб. Оценивали свежесть продукции, ее запах и цвет, вкус и консистенцию. Также обращали внимание на уровень жирности и количество белка, наличие механических примесей.

В министерстве напомнили жителям, что покупать продукты питания следует только в проверенных местах и официальных точках, где продавцы могут предоставить все необходимые разрешительные документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании современных технологий в сфере сельского хозяйства.