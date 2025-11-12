Около 400 объектов недвижимости выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье в начале ноября

В Подмосковье в начале ноября выставили на земельно-имущественные торги 390 объектов. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

В числе таких объектов — участки земли в аренду и на продажу, нежилые помещения в аренду и на продажу, здания с участками, объекты под недропользование и водопользование.

К примеру, в Рузе можно арендовать участок площадью около 5,8 соток для личного подсобного хозяйства. Он расположен в деревне Леньково. Стартовая цена составляет 88 тыс. руб. в год.

В Орехово-Зуево сдают в аренду участок под производственную деятельность, в Богородском — участок под бытовое обслуживание, в Дмитрове — участок под объекты дорожного сервиса.

