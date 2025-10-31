Губернатор Подмосковья навестил новоселов, переехавших из аварийного жилья в новостройки в Волоколамске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил переселенцев из аварийного жилья в Волоколамске. Жители были переселены из аварийных домов в новостройки во 2-м Шаховском проезде.

«У нас в Подмосковье реализуется большая президентская программа по переселению из аварийного жилья. Каждый год мы выдаем 3 тыс. квартир. То есть где-то 10 тыс. человек переезжают из «уставших» домов в современные условия. И мы будем продолжать ее реализовывать», — сказал губернатор.

В рамках второго этапа госпрограммы по расселению аварийного жилья (признанного таковым до 1 апреля 2025 года) в Волоколамске планируют расселить 22 дома. Жители пяти из них уже получили новые квартиры или жилищные сертификаты, остальные дома частично расселены. В результате были улучшены жилищные условия для 187 человек. Полностью переселить жителей аварийных домов (еще 246 человек) планируется до конца 2028 года.

В пешей доступности от новых 5-этажных домов, куда переехали жильцы аварийных домов, расположена лучшая школа в городе. Также поблизости есть поликлиника, больница, Дворец спорта, бассейн и другие социальные объекты.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ]

«Здесь по 98 квартир в каждом доме. На сегодняшний день у нас по программе переселения из аварийного жилья заключил договор 51 человек. Примерно половина людей из Волоколамска, при этом достаточно много из Шаховской, Истры, Рузы, Клина и Ступина. И еще несколько человек забронировали квартиры. Сейчас они оформляют документы», — рассказал представитель застройщика Сергей Сорокин.

В Волоколамске 15 жителей аварийных домов уже воспользовались жилищными сертификатами. Еще 22 заявки подали семьи, которые живут в аварийных домах по договорам соцнайма.

«Отдельные слова благодарности хочется сказать нашему парламенту, Госдуме. Собственники аварийного жилья и раньше имели право получить сертификат, а те, кто жил по соцнайму, а это 30-35%, вынуждены были ждать, пока построят дом под переселение. Это был серьезный барьер. И в результате поправки в закон им тоже дали возможность взять сертификат и практически сразу же переехать», — добавил губернатор.

