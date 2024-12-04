ООО «Меридиан» объявляет об открытом аукционе и торгах по заложенному арестованному недвижимому имуществу 17 декабря

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 04.12.2024 г.



Дата окончания приема заявок – 13.12.2024 г.



Дата, время проведения торгов – 17.12.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем. Уч. общ.пл. 11 477 +/-75 кв.м., к/н: 50:39:0020201:773, адрес: МО, г.о. Серебряные Пруды. П.396-М от 15.11.24. Собств: Кукис А.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 663 584,40 р.



2. Зем. Уч. общ.пл. 11 467 +/-75 кв.м., к/н: 50:39:0020201:784, адрес: МО, г.о. Серебряные Пруды. П.396-М от 15.11.24. Собств: Кукис А.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 661 261,60 р.



Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 63,5 кв.м., к/н: 50:11:0010203:5558, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 47, корп. 1, кв. 141. П.375-М от 29.10.24. Собств: Пышкина В.Е. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 6 016 397,24 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 65,7 кв.м., к/н: 50:11:0030308:890, адрес: МО, г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 27, кв. 124. П.376-М от 29.10.24. Собств: Шевелевский И.М. Взыск: ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 8 223 920,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 31,1 кв.м., к/н: 50:11:0020214:1358, адрес: МО, Красногорский мун. р-н, с/ п Отрадненское, д. Сабурово, ул. Парковая, д. 3, кв. 42. П.377-М от 29.10.24. Собств: Абдуллаев Э.Э.оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 128 507,63 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 31,9 кв.м., к/н: 50:03:0060309:432, адрес: МО, г. Клин, пр-зд Пролетарский, д. 10, кв. 23. П.370-М от 24.10.24. Собств: Зобков А.С. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 168 571,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 61,5 кв.м., к/н: 50:42:0030401:147, адрес: МО, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Новое шоссе, д. 10, корп. 1, кв. 99. П.379-М от 29.10.24. Собств: Каплин А.Е. Взыск: ООО ПКО НФИ. Цена: 8 722 360,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 42,4 кв.м., к/н: 50:22:0060703:10978, адрес: МО, Люберецкий р-н, дп. Красково, ул. Карла Маркса, д. 61, кв. 159. П.349-М от 10.10.24. Собств: Скрипников А.В. Взыск: ГК АСВ - КУ АО «РСБ». Цена: 3 671 320,00 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 41,6 кв.м., к/н: 50:10:0060117:402, адрес: МО, г. Химки, мкр. Сходня, ул. 2-й Чапаевский пер., д.10, кв.202. П.386-М от 08.11.24. Собств: Лунин А.Н. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 4 311 200,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7(993)911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.