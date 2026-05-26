Красногорские хоккеисты отправили бойцам СВО медикаменты на 2 млн руб

Хоккейный клуб «Зоркий» из Красногорска при содействии спонсора — ООО «Стат‑Эстейд» — направил на нужды специальной военной операции медикаменты и фармакологическую продукцию на сумму ₽2 млн. Спортсмены пожелали военнослужащим крепкого здоровья и скорейшей победы.

Поддержка участников СВО и их семей остается одним из приоритетов городского округа Красногорск. Местные жители, представители общественных объединений, предприятий, учреждений образования, здравоохранения, спорта и культуры регулярно организуют сборы гуманитарной помощи для бойцов. Об этом сообщила пресс‑служба администрации городского округа.

Недавно в Красногорске прошла встреча в формате круглого стола в Центре поддержки участников СВО и членов их семей. В мероприятии приняли участие представители Общественной палаты, администрации округа, волонтерских движений и общественных организаций.

В ходе встречи прозвучали обращения от родственников военнослужащих и обсуждение их актуальных нужд. Все поступающие обращения рассматриваются в приоритетном порядке. Центр поддержки участников СВО и членов их семей открыт для всех желающих оказать помощь: он работает по будням с 9:00 до 18:00 по адресу: улица Кирова, дом 1.