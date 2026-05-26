В Подмосковье подали почти 39 тыс. заявок на получение повторных свидетельств об актах гражданского состояния

С начала 2026 года услугой по выдаче повторных свидетельств об актах гражданского состояния воспользовались свыше 39 тыс. раз, ее предоставляют в течение 30 календарных дней. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу «Выдача повторных документов» можно найти на региональном портале госуслуг в разделе «Гражданам» – «Документы» – «Личные». Она позволяет оформить повторное свидетельство о заключении или расторжении брака, об усыновлении (удочерении), о государственной регистрации рождения, смерти, смены имени и установления отцовства и не только.

