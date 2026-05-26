«Оставлять свою телку одну посреди города»: инцидент на дороге в Кемерове вызвал резонанс в Сети
«Сибдепо»: в Новокузнецке коровы вышли на проезжую часть и устроили пробку
В Новокузнецке разгорелся скандал из-за мужчины, бросившего своих коров посреди оживленной трассы в разгар дня, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Очевидцы поделились в соцсетях, что две рогатые особи вышли на проезжую часть в пяти минутах от центра города. Животные не только создали серьезные помехи для движения, но и, судя по комментариям к видео, устроили на асфальте «публичный туалет».
По информации пользователей соцсетей, автомобилистам пришлось объезжать массивных буренок, которые, по словам авторов поста, нагло справляли нужду прямо на дорожное покрытие. Эта абсурдная ситуация в южной столице Кузбасса вызвала у горожан шквал эмоций.
«Жесть! Как можно оставлять свою телку одну посреди большого города? А вдруг она помочится на кого-нибудь?» — задаются вопросом прямо под роликом.
По данным издания, особенно оживленно стало в комментариях под публикацией. Там местные жители разделились на два лагеря. Одни искренне переживали и возмущались. Другие же принялись высмеивать чересчур впечатлительных земляков. Бывалые новокузнечане призвали «городских» не паниковать и привыкать к суровым реалиям.
