«Оставлять свою телку одну посреди города»: инцидент на дороге в Кемерове вызвал резонанс в Сети

В Новокузнецке разгорелся скандал из-за мужчины, бросившего своих коров посреди оживленной трассы в разгар дня, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Очевидцы поделились в соцсетях, что две рогатые особи вышли на проезжую часть в пяти минутах от центра города. Животные не только создали серьезные помехи для движения, но и, судя по комментариям к видео, устроили на асфальте «публичный туалет».

По информации пользователей соцсетей, автомобилистам пришлось объезжать массивных буренок, которые, по словам авторов поста, нагло справляли нужду прямо на дорожное покрытие. Эта абсурдная ситуация в южной столице Кузбасса вызвала у горожан шквал эмоций.

«Жесть! Как можно оставлять свою телку одну посреди большого города? А вдруг она помочится на кого-нибудь?» — задаются вопросом прямо под роликом.

По данным издания, особенно оживленно стало в комментариях под публикацией. Там местные жители разделились на два лагеря. Одни искренне переживали и возмущались. Другие же принялись высмеивать чересчур впечатлительных земляков. Бывалые новокузнечане призвали «городских» не паниковать и привыкать к суровым реалиям.

