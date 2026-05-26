Отель на 117 номеров с коворкингом открыли в ОЭЗ «Дубна»

Четырехзвездочную гостиницу бизнес-уровня открыли на территории ОЭЗ «Дубна» после реконструкции. Обновленный объект рассчитан на 117 номеров, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Резидент-Отель» был создан специально для бизнес-сообщества. В нем обустроены тренажерный зал, профессиональный коворкинг, высокотехнологичный конференц-зал, ресторан.

«Мы создали этот отель для тех, кто двигает бизнес вперед. Уверен, он станет главным местом силы, заключения сделок и комфортного пребывания для всего делового сообщества», - отметил гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

