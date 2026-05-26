Жителей Подмосковья призвали не включать громкую музыку на заповедных территориях

В Министерстве экологии и природопользования Московской области напомнили жителям и гостям Подмосковья о недопустимости громкой музыки на заповедных территориях.

В ведомстве отметили, что ранее от жителей Ленинского округа поступали жалобы на громкую музыку в границах ООПТ «Суханово». Похожие обращения поступали и из других округов региона.

Как пояснили в министерстве, у большинства животных громкие звуки вызывают страх, стресс и даже когнитивные расстройства. У некоторых видов может снизиться фертильность. Животные вынуждены менять привычные места обитания, заново адаптироваться, искать пищу и уживаться с другими видами.

«Минэкологии напоминает: отдыхая на заповедной территории, следует слушать музыку в наушниках. А еще лучше просто прислушаться к самой лучшей музыке на свете — звукам самой природы», — подчеркнули в министерстве.

