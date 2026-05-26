Предпринимателей Подмосковья пригласили поучаствовать в опросе на тему мер поддержки
В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) проводит комплексный анализ узнаваемости мер государственной поддержки предпринимателей, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Цель исследования — выявить зоны роста и усовершенствовать действующие инструменты помощи бизнесу, реализуемые различными ведомствами в рамках государственной политики по развитию экспортного потенциала России.
Полученные данные позволят оценить эффективность существующих мер поддержки; определить наиболее востребованные предпринимателями инструменты; сформировать предложения по совершенствованию механизмов содействия экспортно ориентированным компаниям.
