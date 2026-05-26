«Ледник Судного дня» выпустит древних монстров: океанолог предупредил об опасных микробах, грозящих рыбе и людям

Антарктический ледник Туэйтса, уже прозванный ледником Судного дня за свою способность поднять мировой океан на полметра, таит в себе не только водную угрозу. Океанолог Анатолий Таврический предупредил: вместе с миллиардами тонн льда могут оттаять древние опасные микроорганизмы. И эти твари способны навредить рыбе, а через нее — и человеку. Об этом сообщает Lenta.ru.

Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический назвал скрытую опасность глобального потепления. Пока все обсуждают, как растаявший ледник затопит прибрежные города, ученый предлагает подумать о другом. Внутри дрейфующей глыбы могут находиться неизученные патогены, которые десятки тысяч лет пребывали в анабиозе. При таянии они вырвутся на свободу.

Проблема в том, что никто не проводил масштабных исследований. Ученый предлагает отправить в район дрейфа ледника научную экспедицию, взять пробы и установить на ледник специальный маяк для постоянного наблюдения.

Если опасения подтвердятся, таяние ледника Судного дня станет не только климатической, но и биологической катастрофой. Морская экосистема может рухнуть, рыболовство — встать, а новые вирусы или бактерии — атаковать человека.

