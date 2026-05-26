«Я вышла в хламину»: МакSим объяснила скандальный пьяный концерт в Сочи болезнью и желанием «выручить себя» алкоголем

Певица МакSим (Марина Абросимова) решила раз и навсегда закрыть вопрос о своем скандальном выступлении в Сочи, которое разлетелось на мемы. В новом интервью она назвала тот концерт самым провальным в жизни и честно призналась: вышла на сцену «в хламину», надеясь, что алкоголь спасет ее организм. Об этом сообщает Lenta.ru.

МакSим дала откровенное интервью. По ее словам, она тогда согласилась на концертный тур, который под силу разве что двадцатилетнему здоровому человеку. А сама певица была больна, вымотана, но самонадеянно решила, что спиртное «выручит как в былые времена». Итог — позор на всю страну.

Сейчас, спустя время, МакSим понимает, что должна была извиниться перед зрителями за свое состояние. Но тогда у нее не хватило сил даже на это — ни моральных, ни физических. Она назвала тот концерт самым провальным в своей карьере и надеется, что подобное больше не повторится. Признание получилось очень искренним, хоть и горьким.

Фанаты давно ждали этих объяснений. Теперь стало понятно: за внешним эпатажем стояла обычная человеческая усталость и отчаянная попытка «вырулить» на честном слове и спиртном.

