Губернатор Подмосковья открыл в Чехове терминал для хранения контейнеров с уникальной системой досмотра

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов открыли в Чехове терминал для временного хранения порожних контейнеров с высокотехнологичным комплексом для досмотра.

«Почти половина логистических комплексов и складов находится на территории Московской области. Это связано с большой торговлей, с распределением экспорта, импорта. Несколько сотен тысяч контейнеров в самых разных локациях были размещены абсолютно бесконтрольно. Поэтому приняли решение — ввести стандарты безопасности. Очень важно, чтобы все, что происходит на территории наших регионов, нашей страны, было безопасным для людей, особенно сейчас», — подчеркнул губернатор.

Площадь терминала составляет 30 га. Он рассчитан более чем на 60 тыс. единиц. Здесь смогут размещать контейнеры крупные перевозчики, экспедиторы, контейнерные компании. Контейнеры будут попадать на площадку только после технологической проверки. Уникальный комплекс для досмотра «Портал» был разработан компаниями «Скантроник Системс» и НПП «Тори», которые входят в Ростех.

«Ростех разработал комплекс, который сегодня позволяет четко понимать, что находится в сотнях тысяч контейнеров на территории Московской области, в цифре хранить данные. Поэтому, Сергей Викторович, я хотел поблагодарить всех инженеров, команду, которая занималась этой разработкой. Очень надеемся, что здесь реализуются планы по расширению, по экспансии бизнеса», — сказал губернатор.

Терминал работает как рентген: автомобиль проходит через портал, а оператор на рентгенограмме видит содержимое. Глубина сканирования составляет до 320 мм по стали, пропускная способность — до 120 машин в час.

«Технология уже доказала свою эффективность на практике. Сегодня в России успешно эксплуатируется более 60 подобных систем, еще 24 находятся в производстве. При этом мы не останавливаемся на достигнутом и ведем активную работу по интеграции в эту технику искусственного интеллекта», — рассказал Чемезов.

При создании инспекционно-досмотрового комплекса преимущественно использовались отечественные разработки. Планируется установить такое оборудование еще на трех подмосковных объектах, в том числе на предприятиях ООО «Единый оператор».

«Данные установки в 2027 году будут размещены на севере Московской области — „Белый Раст“ и на востоке — „Гжель“. Общая вместимость всех трех площадок нашей компании „Единый оператор“ составит около 200 тыс. контейнеров единоразового хранения», — рассказала заместитель гендиректора компании Анна Михолап.

В новом терминале работают 25 человек, в том числе 6 участников СВО. В планах увеличить штат до 40 человек.

Через Подмосковье проходит около 3 млн. контейнеров в год. Это четверть всего контейнерного оборота страны. В регионе работает 6 крупных сухих портов, через которые грузы следуют по 7 зарубежным направлениям.

