Трогательное чудо: шпиц-пенсионер Есик спас новорожденных енотов в Клину

В парке-приюте для диких животных «Земля прайда» в Клину новорожденные еноты оказались на грани гибели. Мать, привезенная из передвижного контактного зоопарка, из-за стресса потеряла инстинкт и бросила детенышей. Малыши отказывались от соски, но на помощь неожиданно пришел девятилетний шпиц Есик — пес-пенсионер согрел крох своим теплом и буквально вернул их к жизни. Подробности узнал REGIONS .

Сотрудники приюта забрали новорожденных енотов у матери, у которой на фоне плохого содержания и пережитого стресса отключился природный инстинкт. Детенышей пытались кормить искусственно, но те упорно отказывались от соски. Ситуация становилась критической.

В этот момент в дело вступил неожиданный спасатель. Есик, девятилетний шпиц, который уже давно заслужил спокойную пенсию, подошел к малышам, согрел их своим телом. Еноты наконец успокоились и взяли соску.

В приюте с теплотой описывают ситуацию:

«Вряд ли у него были планы, что на пенсии нужно будет помогать выкармливать енотов. Но чего поделать, если надо, то делаем. Есик не против, просто не понимает, зачем енотики постоянно ворчат», — поделились в приюте.

Первые недели жизни для полосатых крох — самые ответственные. Их состояние остается нестабильным, но сотрудники «Земли прайда» делают все возможное и надеются на лучшее. Это не первый опыт выхаживания животных в приюте. Вот лишь несколько громких спасений:

Енот Гоша из Северной Осетии, выживший после нападения собак с тяжелыми травмами.

Тигры и леопарды, ранее содержавшиеся в чудовищных условиях.

Беременная коза и медведица, доставленные в парк этой весной.

Парк-приют «Земля прайда» расположен недалеко от деревни Кузнецово. На территории в 16 гектаров регулярно спасают животных, оказавшихся в беде по вине человека. История с шпицем Есиком — еще одно доказательство того, что помощь порой приходит оттуда, откуда не ждали.