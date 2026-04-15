Первые малые коммунальные пылесосы поступили в шесть округов Подмосковья. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, технику передали учреждениям Балашихи, Щелкова, Долгопрудного, Королева, Коломны и Мытищ.

Новая техника будет использоваться для сбора пыли, песка, мелкого бытового мусора, опавших листьев. Ее удобство заключается в высокой скорости обработки площадей, минимальном пылеобразовании, эффективности при очистке улиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по проведению Всероссийского субботника в Московской области.