Пилотный проект по внедрению единого платежного документа на РПГУ запустили в Подмосковье

В Подмосковье запустили пилотный проект по внедрению единого платежного документа на региональном портале Госуслуг. Он реализован Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Проект запустили в рамках реализации постановления Правительства РФ

«О проведении на территории Московской области эксперимента по направлению платежного документа для внесения платы за жилые помещения и коммунальные услуги в многоквартирных домах в электронной форме без его дублирования на бумажном носителе».