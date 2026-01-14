Logo

Почти 100 ярмарок проведут в Подмосковье до конца января

В Подмосковье до конца января проведут 98 ярмарок. Подробнее о планируемых мероприятиях рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, в период с 17 января по 1 февраля ярмарки будут проходить на территории 31 муниципалитета. На них можно будет приобрести сувениры, продукты питания, в том числе деликатесы. Также на ярмарках организуют массовые мероприятия.

К примеру, во Фрязино на проспекте Мира пройдут Крещенские гуляния, а в Химках — ярмарка русских традиций.

Для удобства жителей все ярмарки нанесены на интерактивную карту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность «сухих портов» для развития экспорта продукции АПК.

