Почти 180 елочных базаров будет работать в Московской области этой зимой

В Подмосковье этой зимой будет открыто 178 елочных базаров. Все точки нанесены на интерактивную карту , сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На таких базарах можно будет приобрести новогодние деревья из Подмосковья, Владимирской области, Пермского края. Также будут продавать еловые лапники, композиции в корзинах и кашпо.

Помимо этого, живые хвойные деревья можно будет купить в торговых центрах региона. Точки организуют на территориях 124 подмосковных ТЦ.

Кроме того, продавать деревья будут на маркетплейсах. В округах области работает более 8,5 тыс. пунктов выдачи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев пригласил жителей посетить парки области, в которых запустили проект «Зима в Подмосковье».