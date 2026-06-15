Москвичей предупредили о дождливой и прохладной погоде на неделе

В Москве и Московской области на протяжении всей недели сохранится прохладная погода с периодическими дождями. Такой прогноз озвучил « Ленте.ру » руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, в столичном регионе уже произошла смена погодного режима. На смену жарким и преимущественно сухим дням пришла более прохладная воздушная масса, сопровождающаяся осадками, грозами и локальными атмосферными явлениями.

Синоптик отметил, что подобный характер погоды останется преобладающим в течение ближайших дней. При этом понедельник может стать исключением — вероятность осадков будет минимальной.

По оценке эксперта, в периоды без дождей температура воздуха в Москве и области будет подниматься до 22–24 градусов тепла. Однако после возвращения осадков столбики термометров вновь опустятся до 17–19 градусов.

Шувалов также подчеркнул, что, несмотря на переменчивую погоду, серьезных погодных аномалий или опасных явлений в регионе не прогнозируется. Неделя пройдет без масштабных катаклизмов, а основными особенностями станут умеренная прохлада и регулярные дожди.

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