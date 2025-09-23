Почти 200 новых объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

В Комитете по конкурентной политике Московской области рассказали о новых объектах, которые были выставлены на торги в регионе за неделю. Это 166 земельных участков и 17 нежилых помещений, которые можно купить или арендовать.

К примеру, в деревне Кунисниково в Дмитрове можно купить участок площадью почти 9 соток для строительства частного жилого дома. Стартовая цена объекта составляет 757,3 тыс. рублей.

В поселке Дорохово в Рузе предлагается арендовать на 20 лет участок площадью 8 соток для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена ежегодной аренды составляет 104,3 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства дома для переселенцев из аварийного жилья в Ступино.