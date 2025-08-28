Андрей Воробьев проверил ход строительства дома для переселенцев из аварийного жилья в Ступино

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Ступино проверил ход строительства дома для переселенцев из аварийного жилья. Он возводится на улице Чайковского.

«По президентской программе мы стараемся переселить всех, кто живет в безнадежно устаревшем жилье. Поэтому мы здесь для того, чтобы убедиться, что дом строится, работы идут в срок. В декабре планируем ввести его в эксплуатацию, затем начнется внутренняя отделка. Ключевая задача — в конце первого полугодия 2026-го приступить к выдаче ключей», – рассказал губернатор.

17-этажное здание строится в микрорайоне Центральный. В него переедут 277 жителей аварийных домов с улиц Андропова, Кирова, Крупской, Молодежной, Некрасова. Сейчас степень строительной готовности объекта превышает 70%.

Всего в эту программу расселения вошли 28 домов и более 1 тыс. человек. Помимо квартир на улице Чайковского закуплено еще 18 в доме на улице Горького, а 23 собственника получили выкупную стоимость за свое аварийное жилье. Кроме того, оформлено 34 жилищных сертификата. В дальнейшем администрация округа планирует приобрести 200 квартир в Юго-Западном и в Михнево, чтобы полностью завершить программу до конца 2028 года.

Ранее в ходе визита в Ступино губернатор осмотрел новую школу в квартале «Надежда». Она откроется 1 сентября.