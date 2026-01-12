Почти 780 обращений поступило на горячую линию по вопросам ветеринарии в Подмосковье в период праздников
Фото: [Медиасток.рф]
Почти 780 обращений поступило на горячую линию по вопросам ветеринарии в Подмосковье в период новогодних праздников. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Около 100 обращений были связаны с поиском ближайшей государственной ветеринарной клиники. Еще 98 человек хотели записаться на прием к ветеринару.
Самыми востребованными были консультации по вопросам вакцинации, оформления ветеринарных справок для поездок с питомцем, стерилизации.
Номер горячей линии: +7 (495) 668-01-25. Ночью звонки принимает голосовой помощник «Вита».
