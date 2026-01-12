Почти 780 обращений поступило на горячую линию по вопросам ветеринарии в Подмосковье в период праздников

Почти 780 обращений поступило на горячую линию по вопросам ветеринарии в Подмосковье в период новогодних праздников. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Около 100 обращений были связаны с поиском ближайшей государственной ветеринарной клиники. Еще 98 человек хотели записаться на прием к ветеринару.

Самыми востребованными были консультации по вопросам вакцинации, оформления ветеринарных справок для поездок с питомцем, стерилизации.

Номер горячей линии: +7 (495) 668-01-25. Ночью звонки принимает голосовой помощник «Вита».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность внедрения продуктов ИИ во всех отраслях.