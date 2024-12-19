Почти в 80 тыс. камер видеофиксации в Подмосковье внедрили ИИ
Фото: [Пресс-служба заместителя председателя правительства МО Дмитрия Пестова]
Искусственный интеллект в Подмосковье внедрили в 78 тыс. камер видеофиксации. Об этом в ходе круглого стола Комитета Московской областной Думы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям рассказал первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Илья Гиренко.
По его словам, по итогам 2024 года Подмосковье стало лидеров в России в рейтинге национального центра искусственного интеллекта по оценке органов госвласти в части внедрения технологии ИИ, а также получил награду за проект по контролю питания в социальных и образовательных учреждениях от администрации президента страны.
«В этом году у нас реализуется на 19 проектов больше, чем в прошлом году. Всего сейчас в Московской области 33 проекта, в которых внедрен ИИ, полноценно работают, еще шесть находятся в стадии пилотирования или активного внедрения», — рассказал Гиренко.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.