Почти в 80 тыс. камер видеофиксации в Подмосковье внедрили ИИ

«В этом году у нас реализуется на 19 проектов больше, чем в прошлом году. Всего сейчас в Московской области 33 проекта, в которых внедрен ИИ, полноценно работают, еще шесть находятся в стадии пилотирования или активного внедрения», — рассказал Гиренко.