Подмосковье примет участие во всероссийской выставке народных художественных промыслов «Ладья»

Подмосковье примет участие в 36-й всероссийской выставке народных художественных промыслов «Ладья». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие пройдет с 4 по 8 марта в Гостином дворе в Москве. Подмосковье будут представлять 13 предприятий НХП и Союз гжельских мастеров. В том числе, на выставке можно будет увидеть дулевский фарфор, гжель, жостовские подносы, павловопосадске платки.

В рамках выставки будут проводиться мастер-классы, на которых все желающие смогут научиться создавать глиняные игрушки, изделия из бересты и др.

Вход на выставку свободный. Возрастное ограничение 0+

