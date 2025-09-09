Подмосковная сборная по лапте одержала победу на Всероссийском турнире

​Подмосковные спортсмены заняли первое место на Всероссийских соревнованиях по лапте «Спортивное будущее Родины» на призы министра спорта РФ Михаила Дегтярева среди юношей 13-14 лет, в турнире принимали участие шесть юношеских сборных России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, в матче группового этапа сборная Подмосковья одолела представителей Ростовской области, после чего обыграли команду Республики Марий Эл. В заключительной игре подмосковный коллектив одержал победу в игре со сборной Ярославской области.

«Я благодарен каждому игроку команды за самоотдачу, уверенность в своих силах, терпение и тяжелый ежедневный кропотливый труд», – отметил тренер юношеской сборной Московской области Евгений Тынчеров.

Состязания прошли в городе Москва, их организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.