Подмосковная сборная по лапте одержала победу на Всероссийском турнире
Сборная Подмосковья по лапте победила на Всероссийском турнире
Подмосковные спортсмены заняли первое место на Всероссийских соревнованиях по лапте «Спортивное будущее Родины» на призы министра спорта РФ Михаила Дегтярева среди юношей 13-14 лет, в турнире принимали участие шесть юношеских сборных России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, в матче группового этапа сборная Подмосковья одолела представителей Ростовской области, после чего обыграли команду Республики Марий Эл. В заключительной игре подмосковный коллектив одержал победу в игре со сборной Ярославской области.
«Я благодарен каждому игроку команды за самоотдачу, уверенность в своих силах, терпение и тяжелый ежедневный кропотливый труд», – отметил тренер юношеской сборной Московской области Евгений Тынчеров.
Состязания прошли в городе Москва, их организовали в рамках государственной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.