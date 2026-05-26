Подмосковная шпажистка стала призером на этапе Кубка мира в составе сборной России

Подмосковная спортсменка Кристина Ясинская (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по фехтованию, Химки) в составе сборной России завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в командных соревнованиях шпажисток. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В состав команды также вошли Милен Бавуге Хабимана, Айзанат Муртазаева и Анастасия Рустамова. В финале они встретились с лидером мирового рейтинга – сборной Южной Кореи, встреча завершилась со счетом 32:33 не в пользу российских спортсменов. На третьем месте оказалась сборная Венгрии.

Состязания провели во французском Сен-Мор-де-Фоссе с 22 по 25 мая.

