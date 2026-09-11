Подмосковная спортсменка Шевченко одержала победу на Спартакиаде народов России по борьбе

Подмосковная спортсменка Алина Шевченко (весовая категория до 68 кг, Егорьевск) одержала победу в соревнованиях по вольной борьбе среди женщин, которые прошли в рамках Спартакиады народов России 2026 года. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она провела три схватки, в финале ей удалось одержать победу над Татьяной Колониной из Москвы со счетом 10:0. К финальному дню соревнований по спортивной борьбе в копилке региона золотая и три бронзовых медали.

Состязания являются одним из ключевых в отечественном календаре, они объединяют сильнейших борцов страны. Турнир прошел в Уфе в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.