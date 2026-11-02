Подмосковные стрелки завоевали четыре награды на первенстве России в Ижевске

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали - золотую и три бронзовые - на первенстве России по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет, которое проходит с 26 октября по 5 ноября в Ижевске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Иван Крыльцов (Училище олимпийского резерва №3, Химки) в паре с Анной Топорковой (СШОР по летним видам спорта, Ногинск) одержали победу в дисциплине «пневматический пистолет, 10 м, смешанная пара». Третьи места заняли мужская и женская сборные области в дисциплине «пневматический пистолет, 10 м, команды». Кроме того, призером в дисциплине «пневматический пистолет, 10 м, смешанная пара» стала Нелли Черепанова в паре с Андреем Драндиным.

Участниками турнира стали сильнейшие юные стрелки из различных регионов страны, их проводят в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.