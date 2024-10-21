Подмосковный бегун с донорским сердцем попал в Книгу рекордов России

Житель Ленинского округа Валентин Ткачев вошел в Книгу рекордов России. Он был признан первым в стране спортсменом с донорским сердцем, который пробежал марафон, рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Достижение было зафиксировано по итогам Московского марафона. Дистанцию в 42,2 километра житель Подмосковья преодолел за четыре часа и 44 минуты. На финишной прямой он поднял флаг родного муниципалитета.

«На протяжении всей моей спортивной жизни со мной рядом хирург, который верит в меня и поддерживает. На каждую дистанцию я выходил после полных медицинских проверок и обследований», — рассказал бегун.

В дальнейшем спортсмен планирует получить тройную медаль лиги марафонов стран БРИКС. Для этого нужно пробежать Казанский, Питерский и Московский марафоны.