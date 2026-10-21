«Барселона» возмутилась баннером парижских фанатов

«Барселона» подала жалобу в УЕФА на баннер фанатов ПСЖ «Парижская резня»

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

«Барселона» подала официальную жалобу в УЕФА на поведение болельщиков ПСЖ после матча Лиги чемпионов в Париже, пишет испанская газета Marca.

Встреча третьего тура общего этапа лиги чемпионов завершилась победой ПСЖ со счетом 4:2. Возмущение каталонского клуба вызвал баннер парижских фанатов, вывешенный перед началом матча.

Баннер с надписью «Парижская резня» изображал персонажа из фильма «Пятница, 13-е», одетого в форму ПСЖ. Своей бензопилой он разрезал эмблему «Барселоны».

Отмечается, что по ходу матча на стадионе «Парк де Пренс» появлялись и другие баннеры с нецензурными надписями в адрес гостевого клуба.

ПСЖ одержал три победы на старте общего этапа Лиги чемпионов и пресек победную серию «Барселоны», которая до этого выиграла все матчи с начала сезона. Однако радость парижан была омрачена тяжелой травмой Хвичи Кварацхелии, который получил разрыв крестообразной связки и, вероятно, пропустит весь остаток сезона.

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