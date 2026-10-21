Сердце может выдать болезнь за 10 лет до первых симптомов: достаточно одной ночи сна

SLEEP: ИИ нашел скрытые угрозы в ночной ЭКГ за 10 лет до начала болезни

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Активность сердца во время сна может содержать признаки будущих сердечно-сосудистых проблем задолго до появления симптомов, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале SLEEP. Система искусственного интеллекта (ИИ), обученная на ночных электрокардиограммах (ЭКГ), смогла оценивать риск аритмии, инсульта, сердечной недостаточности и смерти от любых причин на 10 лет вперед.

Модель сначала обучили на данных почти 16 тыс. участников исследования сна в Массачусетской больнице общего профиля. Затем ее проверили еще примерно на 23 тыс. пациентов из двух медицинских центров.

Даже после учета возраста, пола, диабета, гипертонии, курения и особенностей сна высокий показатель риска по версии ИИ был связан с заметно большей вероятностью будущих проблем. Особенно выраженной оказалась связь с фибрилляцией предсердий и сердечной недостаточностью.

Наиболее информативными были изменения ритма и электрической проводимости сердца на ранних стадиях сна, когда нервная система быстро перестраивает работу организма. Авторы считают, что в этот момент могут проявляться малозаметные нарушения, которые днем остаются незаметными.

При этом метод пока не заменяет обычную диагностику. Исследователям еще предстоит проверить, улучшит ли такой анализ реальные решения врачей и исходы пациентов, если добавить его к стандартным исследованиям сна.

иностранная пресса

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