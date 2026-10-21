61-летняя звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер впервые за долгое время вышла в свет

61-летняя американский актриса Сара Джессика Паркер, известная по роли Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе», впервые за долгое время появилась на публике вместе с 64-летним мужем Мэттью Бродериком и 23-летним сыном Джеймсом Уилки, сообщает Super.

Голливудская звезда и ее семья посетили премьеру на Бродвее. Для выхода Сара выбрала черное платье. Мэттью был в сером костюме, а их сын Джеймс — в темно-синем. Совместный выход на красную дорожку вызвал ажиотаж в социальных сетях. Поклонники отметили, что семья выглядит очень гармонично.

Уилки пробует себя в киноиндустрии. В 2024 году он дебютировал как актер, снявшись вместе с отцом в сериале «Элсбет». Сара Джессика и Мэттью поддерживают начинания сына и часто появляются вместе на мероприятиях, связанных с его проектами.

Паркер и Бродерик женаты с 1997 года. За годы брака они стали одной из самых стабильных пар в Голливуде. Помимо Джеймса, у супругов есть 17-летние дочери-близнецы — Табита Ходж и Марион Лоретта Элвелл. Семья редко выходит в свет в полном составе, поэтому нынешний выход стал особенно заметным событием.

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