Плющенко высказался по поводу критики депутатов из-за заявок на гранты
Плющенко: «Стараюсь не обращать внимания на депутатов, которые говорят ерунду»
Фото: [ФФККР]
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в интервью РИА Новости высказался о критике со стороны депутатов Госдумы РФ из-за подачи заявок на организацию ледовых шоу.
В частности, академия «Ангелы Плющенко» подала заявку на получение гранта в размере 24,1 млн руб. для проведения ледового шоу «Снежная королева». Некоторые депутаты и общественные деятели подвергли критике эту инициативу.
«Стараюсь не обращать внимания на депутатов, которые говорят ерунду. Мы с супругой живем в России, наладили работу академии, платим налоги в бюджет. На наши шоу всегда выделяем билеты для детских домов, юных фигуристов, участников СВО», — сказал Плющенко.
Знаменитый фигурист отметил, что многие критики просто хотят хайпануть на его фамилии.
Ранее сообщалось, что фигуристка Софья Муравьева вернулась в академию «Ангелы Плющенко».