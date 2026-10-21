Плющенко высказался по поводу критики депутатов из-за заявок на гранты

Плющенко: «Стараюсь не обращать внимания на депутатов, которые говорят ерунду»

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в интервью РИА Новости высказался о критике со стороны депутатов Госдумы РФ из-за подачи заявок на организацию ледовых шоу.

В частности, академия «Ангелы Плющенко» подала заявку на получение гранта в размере 24,1 млн руб. для проведения ледового шоу «Снежная королева». Некоторые депутаты и общественные деятели подвергли критике эту инициативу.

«Стараюсь не обращать внимания на депутатов, которые говорят ерунду. Мы с супругой живем в России, наладили работу академии, платим налоги в бюджет. На наши шоу всегда выделяем билеты для детских домов, юных фигуристов, участников СВО», — сказал Плющенко.

Знаменитый фигурист отметил, что многие критики просто хотят хайпануть на его фамилии.

Ранее сообщалось, что фигуристка Софья Муравьева вернулась в академию «Ангелы Плющенко».

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