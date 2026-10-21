Тревога в Атлантике: айсберг размером с Лондон приблизился к морским путям

Два огромных айсберга, отколовшихся от Антарктиды несколько лет назад, приблизились к британскому острову Южная Георгия в Южной Атлантике, пишет Daily Mail. Крупнейший из них, A81, занимает около 1340 кв. км, а D32 — около 106 кв. км, и спутниковые данные показывают, что оба сейчас дрейфуют в море Скоша на юге Атлантического океана.

Специалисты считают, что наиболее вероятно айсберги обогнут остров вместе с сильным течением. Однако они также могут зацепиться за относительно мелкий континентальный шельф вокруг Южной Георгии и временно сесть на мель.

Главную опасность для судов представляют не сами гигантские глыбы, которые хорошо отслеживаются со спутников, а их обломки. По мере таяния айсберги могут оставлять после себя куски размером с дом и более мелкие части размером с автомобиль, которые гораздо сложнее заметить ночью или на радаре.

Если один из айсбергов задержится возле острова, это может повлиять и на местную экосистему. Талая вода и минеральные частицы способны стимулировать рост фитопланктона, но одновременно менять температуру воды и местные течения.

Ученые продолжают следить за A81 и D32, поскольку их приближение совпало с весенним периодом активного роста морских организмов в Южном полушарии.