Сбой в одном британском дата-центре вызвал проблемы сразу у сотен сервисов от банков до больниц: что произошло у Google

Крупный сбой Google Cloud одновременно нарушил работу сотен сайтов и приложений, включая банковские сервисы, британскую систему здравоохранения NHS и платформы для судебных заседаний, пишет Daily Mail. Проблемы начались 20 октября в дата-центре компании в Лондоне, а причиной Google назвала перебой с электропитанием.

Среди пострадавших оказались сервис здравоохранения NHS England, почтовый сервис Royal Mail, портал недвижимости Rightmove и несколько банков. Некоторые клиенты не могли войти в приложения, перевести деньги или воспользоваться онлайн-банкингом. Отдельные пользователи банка Revolut сообщали даже о невозможности расплатиться картой.

Сбой затронул и судебную систему Англии и Уэльса. Из-за неполадок в платформе для видеосвязи часть удаленных слушаний пришлось задержать или прервать, что помешало работе судов.

Причина масштабных последствий в том, что множество компаний используют одну и ту же облачную инфраструктуру для хранения данных и работы своих сервисов. Поэтому проблема в крупном дата-центре может одновременно затронуть совершенно разные приложения, даже если их пользователи не знают об их зависимости от Google.

Позже компания сообщила, что устранила проблему для большинства клиентов. По данным Google, к этому моменту сбой продолжал затрагивать лишь небольшое число пользователей.