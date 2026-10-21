В Подмосковье услугой по актуализации реестра лицензий УК воспользовались порядка 5,5 тыс. раз

В Подмосковье поступило порядка 5,5 тыс. заявлений на внесение изменений в реестр лицензий в сфере ЖКХ, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Внесение изменений в реестр лицензий в связи с изменением перечня МКД» предназначена для представителей управляющих организаций региона, которые хотят внести в реестр лицензий изменения, связанные с заключением, расторжением, прекращением договора управления многоквартирным домом или изменением способа управления многоквартирным домом. Ею могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица, им нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.