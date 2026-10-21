Карпин рассказал, что не собирался оставаться в футболе после завершения карьеры игрока

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о проблеме завершения спортсменами игровой карьеры на сессии «Как стать профессионалом и добиться успеха в любой отрасли: опыт легенд российского футбола» в рамках XIV Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Красноярске.

Специалист признался, что сам, завершая карьеру игрока, не собирался возвращаться футбол и имел другие планы на жизнь.

«Был уже бизнес, понимал, чем буду заниматься после карьеры, думал тогда, что в футбол вряд ли вернусь. Но, к счастью, не получилось уйти из футбола, получил предложение стать гендиректором «Спартака», но это все случайности в жизни. В моем случае это так, и я счастлив, как все случилось», — сказал Карпин.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. После отстранения в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА российских команд от официальных международных соревнований сборная России проводит только товарищеские матчи. Карпин, выступая на форуме, выразил надежду, что сборная получит возможность сыграть на чемпионате Европы 2028 года.