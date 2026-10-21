Седокова удивила поклонников кадрами с новой фотосессии

43-летняя певица Анна Седокова вновь привлекла внимание поклонников смелой фотосессией, пишет Super. На этот раз артистка устроила черно-белую съемку в нижнем белье и шляпе-облаке.

Кадры получились эффектными и атмосферными. Анна позировала на полу студии, а ее образ дополняла необычная шляпа. Подписчики активно поддержали Седокову. В комментариях они называют ее восхитительной и красивой.

Накануне Анна высказалась о хейте, который обрушился на 40-летнюю голливудскую звезду Меган Фокс. Седокова тогда заявила, что люди меняются со временем, а критики об этом забывают.

Напомним, Седокова входила в «звездный состав» известной украинской группы «ВИА Гра». После ухода из коллектива она построила успешную сольную карьеру с хитами «Привыкаю», «Холодное сердце» и «Шантаж».

Ранее солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова показала фигуру в бикини и мини-юбке на пляже.