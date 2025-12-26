Подмосковный молочный комбинат расширит производство греческого йогурта

Подмосковный молочный комбинат «Чеховский» реализует новый этап развития в 2026 году и расширит производство греческого йогурта до 6 тыс. тонн в год, проект реализуют в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На заводе также заменят молочные танки, обеспечивающие непрерывность производства, и автоматизируют все фасовочные линии. Завод компании «Логика молока» ежегодно выпускает до 430 тыс. тонн продукции, включая бренды «Простоквашино», «Растишка», «Даниссимо», «АктиБио» и Actimuno. Они экспортируются в страны СНГ, Закавказья, ОАЭ и Китай.

Заводы компании расположены в 12 субъектах страны, общий инвестиционный портфель компании на следующий год во всех регионах России составит порядка 9 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.