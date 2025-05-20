Подольск осенью примет молодежный форум «Формула УСпеха»

Осенью в Подольске состоится форум советов обучающихся «Формула УСпеха». Он пройдет благодаря победе в грантовом конкурсе Росмолодежи.

Автор проекта — председатель Подольской организации «Российский Союз Молодежи» и главный эксперт комитета по делам молодежи администрации округа Ольга Жукова.

Форум направлен на развитие ученического самоуправления в Московской области. Участники смогут обмениваться опытом, перенимать лучшие практики и создавать единое информационное пространство для школьных советов. Проект реализуется при поддержке Московской областной и Общероссийской организаций РСМ, а также Министерства информации и молодежной политики Подмосковья.

Ольга Жукова выиграла грант в номинации «Вдохновляй» в рамках первого сезона конкурса Росмолодежь.Гранты. Это позволит провести форум на высоком уровне и вовлечь активных школьников в развитие самоуправления.