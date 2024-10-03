Полмиллиона сеянцев планируется выкопать в лесных питомниках Подмосковья

Более 450 тысяч сеянцев планируется выкопать в лесных питомниках Подмосковья, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области. Работы по выкопке посадочного материала уже стартовали.

Сеянцы выращивают в специальных питомниках «Центрлесхоза». Они используются для восстановления лесов региона. На данный момент работы стартовали в Дмитровском лесном питомнике, выкопано около 105 тысяч сеянцев.

«В общем объеме планируется выкопать 250 тысяч сеянцев ели и 205 тысяч сосны», - рассказал председатель комитета Евгений Агулов.

После выкопки сеянцы развезут по всем областным лесничествам. До момента высадки в почву их будут хранить во влажных и темных местах, постоянно поливая.

Сейчас специалисты выкапывают сеянцы для осеннего лесовосстановления. Общая площадь проведения работ по высадке деревьев превысит 120 гектаров.